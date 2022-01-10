محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل يفتتحون 3 مكاتب للشهر العقاري

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الشيخ المطور بعمارة الشرق للتأمين على مساحة 400 متر، والذي يضم 12 شباكاً للتعامل، إضافة للخزنة لتقديم الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري للمواطنين للقضاء على المشكلات التي كان يعاني منها المواطنون خلال السنوات الماضية ليصبح بكفر الشيخ 25 منفذاً يقدم كل خدمات الشهر العقاري للمواطنين، فرع الشهر العقاري المطور ليها ومكتب الشهر العقاري المطور بالشرق للتأمين.

جاء ذلك بحضور المستشار حامد، رئيس محاكم كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار يامن يوسف، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، المستشار محمود عبدالعال، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات المحافظة.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل، فرع توثيق الشهر العقاري بقرية دقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ، على مساحة 200 متر، ويحتوى على 7 شبابيك تبرع من المجتمع المدني، بحضور اللواء سعيدة عماره، عضو مجلس النواب، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وباسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبده عوض، أستاذ بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير مكتب توثيق الشهر العقاري بسيدي سالم ورفع كفاءة واستحداث نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري كاملاً على مساحة 350 متراً، يضم 15 شباكاً، وتفعيل بوابة مصر الرقمية من خلال تطبيق ” أرغب في عمل توكيل”.

من جانبه، قدم المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري الشكر للواء المحافظ على افتتاح مقر الشهر العقاري بعمارة الشرق، وأن هذا المقر من المقار المتميزة ويوجد به تحويل رقمي كامل ومتاح لكل مواطن الدخول على التطبيق “أرغب في عمل توكيل” أو مصر الرقمية، ويحضر بالشهر العقاري بالشباك الخاص بالمواطنين لعمل توكيل، ويتم التحقق من الشخصية وإصدار المعاملة فوراً داعياً السادة المواطنين لاستخدام الوسائل الحديثة لعمل التوكيلات.