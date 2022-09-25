محافظ كفر الشيخ: وصول 40% من أجهزة مركز الأورام وأحدثها «الرنين» (صور)

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 40% من أجهزة مركز الأورام، أحدثها جهاز الرنين، الذي وصل اليوم للمركز.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالمركز، لبدء تشغيله، عقب وصول كافة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن ما يميز مركز أورام كفر الشيخ ما يحتويه على أجهزة طبية.

وقال إن المريض لن يحتاج إجراء اشعات وتحاليل خارج المركز، فكل الخدمات الطبية سيتم توفيرها له، والأجهزة التي تم التعاقد عليها ومنها ماتم توريده وأخرى جاري توردها هي أحدث الأجهزة العالمية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هناك متابعات مستمرة للانتهاء من مركز الأورام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس مجلس الوزراء، فتم الانتهاء تماما من عمليات إنشاء وتجهيز المركز.

وأشار إلى أن تشغيله سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكدا أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات بحى شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنيين “أ” بمسطح 1400م2، و”ب” بمسطح 2000م2.

وأوضح أنه تم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والخاصة بعلاج والكشف عن الأورام والعلاج الاشعاعى، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، فتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 99%، بتكلفة اجمالية مليار و200 مليون جنيه.

نائب محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي : المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام

وقال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ: المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، وهو مكون من دور أرضى، وستة أدوار، وبه 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضمان 17 سريرا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

مدير مركز أورام كفر الشيخ الدكتور ياسر عمارة: تم الانتهاء تماما من مبنى المركز والمبنى الملحق، وتركيب المصاعد، والمصدر الكهربائي

وأضاف الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أورام كفر الشيخ، تم الانتهاء تماما من مبنى المركز والمبنى الملحق، وتركيب المصاعد، والمصدر الكهربائي، ولم يتبق إلا وصول بقية الأجهزة الطبية التي تصل تباعا.

وأشار إلى أن هذا المركز سيسهم في خدمة المرضى من أبناء المحافظة بدلا من سفرهم إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج بطنطا والمنصورة والإسكندرية والقاهرة، فى معاناة شديدة لهم وأسرهم لنقلهم عدة مرات على مدى الشهر للحصول على العلاج اللازم.

وأكد أن المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة للكشف وتشخيص الأورام وعلاج المرضى من أبناء المحافظة.