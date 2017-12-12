محافظ كفر الشيخ: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

إيمان عوف أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل الكثير في سبيل استقرار مصر ، وأعاد العلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية ، ونحن جميعاً نؤيد ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية. جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها حملة " كلنا معاك من أجل مصر "

إيمان عوف

أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل الكثير في سبيل استقرار مصر ، وأعاد العلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية ، ونحن جميعاً نؤيد ترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها حملة ” كلنا معاك من أجل مصر ” لتدشين الحملة والتي حضرها 10 ألف مواطن لترشيح تأييد الرئيس لفترة ثانية، على رأسهم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ،واللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ ،ومحمد البنا المدير التنفيذي ، وعصام خليل رئس حزب المصريين الأحرار ، علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والكاتب الصحفي النائب “مصطفى بكري” ، والفنان طارق الدسوقي.

وكرم المحافظ خلال الحفل 10 من أسر الشهداء، وشمل الحفل إقامة مسرحية هادفة لفرقة شباب سوريين مع عرض فيلم تسجيلي عن أهم الانجازات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة والجمهورية خلال فترة الرئيس الأولى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تنتظر الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة لإفتتاح 5 مستشفيات كبرى منهم مستشفى كفر الشيخ الجامعي ، وافتتاح عدد من المشاريع منهم محطتي مياه شرب.