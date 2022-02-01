الإسكندرية

محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بقيمة 1.6 مليار جنيه لتوفير 29383 فرصة عمل

ضمن مبادرة مشروعك
السيد فؤاد 5:23 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:23 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار و630 مليون جنيه لتوفير 29383 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 13397 مشروعاً بقيمة مليار و 630 مليون و 892 ألف، لتوفير 29383 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

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بقلم السيد فؤاد

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