محافظ كفر الشيخ : سحر نصر وزيرة المهام الصعبة

قال السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تواصلا مستمرا مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى داعمة لمشروعات الاستثمار فى المحافظة، مشيرة إلى أن الوزيرة لديها بصمة فى جميع الوزارات المختلفة، وأصفها بوزيرة المهام الصعبة.

وأضاف – في مؤتمر صحفى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور “نصر” والدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى:”إن المنطقة الاستثمارية ستوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب”.