محافظ كفر الشيخ : حلم استغلال الرمال السوداء صار حقيقة وتخصيص 85% من العمالة لأبناء المحافظة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المحظوظة التي أولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا بانشاء مشروعات قومية ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها الرمال السوداء ومزرعة غليون، وشركة الكهرباء البرلس، و تطهير وتكريك بحيرة البرلس الممتدة على مساحة 106 فدان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ حلم للمصريين وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن المشروع بدأ من 3 سنوات ولكن أبحاثه موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، أن مشروع الرمال السوداء سيعظم الدخل القومي للدولة المصرية، لأنه عندنا مسئولية قومية تتحقق في الجمهورية الجديدة، ومساحة هذا المشروع بها مجمع للمصانع وهم 6 مصانع ثقيلة ونادر متجاورة، وكل مصنع متخصص في إنتاج خام من المواد التي ينتجها، بالاضافة لعوامة تم تصنيعها مخصصة لنقل الرمال من الشاطئ للمصانع لانتاج 6 معادن التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادر وبعضها مواد نووية وتتعامل هيئة الطاقة النووية في هذا الشأن.

وأضاف نور الدين، أن الإرادة السياسية هي من حولت حلم استغلال الرمال السوداء الى حقيقة، وهذا المشروع يوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”، لأهالي المحافظة ،بنسبة تزيد عن 85%، من نسبة العمالة التي يتم تشغيلها، مما يوفر عمل لخريجي جامعة كفر الشيخ تخرج مهندسين بالإضافة إلى التعليم الفني فتم إنشاء قسم للتعدين لتشغيل خريجي تلك العمالة به.

وأكد أن المشروع سيحقق زخما اقتصاديا يعود على الاقتصاد وسيشارك في صناعة مواد كنا نستوردها من الخارج، والمشروع ضخم ويعتبر بترول جديد للدولة.