محافظ كفر الشيخ: حصاد 10 آلاف فدان قمح وتوريد 1227 طن للصوامع والشون

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن توريد 1227 طن قمح، بشون وصوامع المحافظة بالمدن والمراكز، مؤكداً أنه جرى حصاد 10 ألاف فدان قمح من بين 189 ألف فدان المنزرعة بمراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير القمح المحلي.

وأضاف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، يتم استقبال القمح من المزارعين، ليتم تسويقه من خلال 3 جهات، البنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والشركة المصرية للصوامع والتخزين.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الأحد الماضي، قرار لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر من سيادته إلى أن القمح المحلى المورد أعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين .

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى .

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح علي النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطه لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهه التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وحظر القرار الصادر من السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .



وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير السيد أحمد كمال أن القرار نص أيضا على سرعه سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى 48 ساعة وأشار المتحدث الرسمي معاون معالى الوزير أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحليه واضاف أن الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطه لاستلام الاقماح مابين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الاقماح المحلية هذا العام .