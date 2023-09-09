محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 70% من الأعمال المدنية في مشروع محطة معالجة قومسيون

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإنشاءات الجارية في محطة معالجة صرف صحي بقرية قومسيون” الفار”، على مساحة 6 أفدنة، بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه، ضمن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، بقرى مركز مطوبس، لخدمة 50 ألف نسمة ب 6 قرى، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الأبنية لخرسانة لجميع وحدات المحطة، وهي المدخل والمصافي، وحوضي التهوية، وحوضي الترسيب، وحوضي التركيز، وأحواض التجفيف، و الانتهاء من مبنى المخزن والورشة، والانتهاء من مبنى البلورات، ومبنى المحولات، ومينى المولد، والمبنى الإداري، وجاري العمل في إنشاء سور المحطة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 70%، كما توريد 50% من المهمات الكهروميكانيكية للمحطة، وتم البدء في تركيبها، والمحطة بطاقة استيعابية 5 ألاف متر مكعب يومي، وسيتم إجراء توسعة مستقبلية لها لكون بطاقة 7.500 ألاف متر مكعب يومي.

وأكد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تخدم المحطة 6 قرى” قومسيون شرق” العضمة، وقومسيون غرب” التويبنة”، والفار، والبرانية، والقن، والمنشية القبلية”، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاءات المحطة والبدء التجريبي في 31 مارس 2024م.