الإسكندرية

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 544 حالة خلال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

من بينهم 366 قرار مبانى على مساحة 29494 مترا
السيد فؤاد 1:30 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21 1:30 ص, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 44 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 544 قرارا منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 366 قرار مبانى على مساحة 29494 مترا، و178 قرار زراعي على مساحة 342 فدانا و9 أسهم.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وأكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أن تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة ببيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بالتعاون مع قوات الأمن من تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدي بالبناء على مساحة 5075 متر أملاك صرف وتم تسليمها لجهة الولاية.

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كما تم تنفيذ قرار إزالة تعدي علي مساحة فدان و6 قيراط أملاك آثار وتسليمها لجهة الولاية، وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه بإزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

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بقلم السيد فؤاد

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