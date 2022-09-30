محافظ كفر الشيخ : تنفيذ 258 حالة إزالة على عدد من الأراضي

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20،من تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 2877 متراً، تعدي على أملاك الري والصرف ببيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومتابعة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى.

تم ذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الثانية بدأت اليوم 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة20، 258 حالة تعدي، على مساحة 17 فدانا و5 قراريط و17 سهم، و 8524 متراً ، مؤكداً أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.