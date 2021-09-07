محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات الشباب بمليار و433 مليون جنيه لتوفير 26586 فرصة عمل

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار و433 مليون جنيه لتوفير 26586 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 11828 مشروعاً بقيمة مليار و 433 مليونا و 630 ألف جنيه، لتوفير 26586 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك؛ لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.