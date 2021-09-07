اقتصاد وأسواق

محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات الشباب بمليار و433 مليون جنيه لتوفير 26586 فرصة عمل

من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية
السيد فؤاد 4:18 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 4:18 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار و433 مليون جنيه لتوفير 26586 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ في تصريحات له اليوم، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 11828 مشروعاً بقيمة مليار و 433 مليونا و 630 ألف جنيه، لتوفير 26586 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

اقرأ أيضا  «قفزة كبيرة».. الحكومة : معدل نمو الربع الأخير من العام 2021/2020 سجل 7.7%

وأوضح أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك؛ لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

اقرأ أيضا  محافظ كفر الشيخ يستقبل القافلة الغذائية أبواب الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

وزيرة الصحة: نقل تجربة «Gustave Roussy» لعلاج الأورام بفرنسا إلى مصر (صور)

المرسي عزت 3:59 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7-9-2021

محمد مجدي 3:12 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

تعرف على سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 7-9-2021

الصاوي أحمد 2:35 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

عشماوي : دراسة إنشاء منطقة لوجستية وتجارية ببورسعيد باستثمارات 3 مليار جنيه

محمد مجدي 2:01 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

المالية : تدريب ممثلي 6 هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة «البرامج والأداء»

منى عبدالباري 1:38 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

«المال» تنشر تفاصيل أول مزاد علنى لبيع محصول القطن فى الفيوم

الصاوي أحمد 1:36 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21