محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ 1.7 مليون مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو حتى 26 أغسطس 2023، لمليون و787 ألفا و351 مواطناً ما بين مبادرات رئاسية وإحالة ( المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية )، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ 214 ألفا 612 مواطناً بالاضافة إلى تحويل 23 ألفا و 574 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه تم تطعيم 438 ألفا و920 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة، وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 149 ألفا و496 منتفعة بالإضافة إلى 144 ألفا و 419 زيارة المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 141 ألفا و319 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 170 ألفا و 862 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 25 ألفا و 757 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 477 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2921 منشأة غذائية، و أخذ 683 عينة مواد غذائية وتحرير 1336 محضر للمنشآت المخالفة و ضبط 106 منشآت بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألفا و 629 كيلو من الأغذية المختلفة، و359 لتر سوائل، والمرور على 482 محطة لمياه الشرب، و 114محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.