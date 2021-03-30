محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 24 ألف وحدة سكنية وأبراج على غرار العاصمة الإدارية

أكد أن ما ستشهده قرى "حياة كريمة" سيغير نمط الحياة بالريف المصري

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين، والوصول لهم بالقرى، مؤكدا أن ما ستشهده قرى “حياة كريمة”، سيغير نمط الحياة بالريف المصري، وسيتم توصيل الغاز والإنترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية وإقامة محطات صرف صحي، وغيرها من الخدمات المتعددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس جامعة وعمداء الكليات.. وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بحادث قطاري سوهاج وشهيد مطوبس بسيناء وضحايا عمارة السويس.

وأصاف محافظ كفر الشيخ، بدأت 12 ماكينة دق خوازيق و5 شركات لإنشاء التجمعات السكنية والعمارات بارتفاع 11 دورا خلف جامعة كفر الشيخ، إضافة إلي إقامة محطة خرسانية لاستغلال الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية، وعدم استخدام الخرسانة العادية.

وتابع، سيتم إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية ستكون نموذجا متميزا سيتم الإعلان عنها في حينه، بالاضافة إلي إقامة وحدات خدمية تخدم 64 ألف نسمة لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منهم 18 الف حاجز منذ عام 2004،وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعي،وهناك أراض لإقامة المزيد من الوحدات السكنية.. وجار التعرف على كم الخدمات المتطلبة في التجمعات السكانية الجديدة، لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير.

وقال محافظ كفر الشيخ إن التوجه منصب نحو الاهتمام بغرب كفر الشيخ لتنال من التطوير ما تستحقه تلك المنطقة، وستشهد العديد من الشوارع أعمال تطوير ورصف، سواء شوارع غرب أو شرق العاصمة وانشاء محاور جديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه تابع الأعمال الجارية بمركز الأورام ليكون أفضل مركز على مستوى الشرق الأوسط ، بالاصافة لما يشهده طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج ، مؤكدا أن منطقة الحكر الأوسط وغيرها من المناطق غير المخططة ستشهد أعمال تطوير.

كما أكد أنه يتم رصد مخالفات البناء من خلال وحدة الرصد الإلكترونية اليومة ويتم إبلاغ رئيس القرية بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم محافظ كفر الشيخ، تقدم لمدرسة كفر الشيخ الدولية للغات حتى الآن 300 طالب وطالبة، ومازال الباب مفتوح لتلقي المزيد من الطلبات، مشددا على الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.