محافظ كفر الشيخ: بتكلفة 1.2 مليون جنيه استلام الوحدة البيطرية بأبو غنيمة عقب تطويرها

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم الوحدة البيطرية بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، عقب تطويرها، عقب تطويرها بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، تم تزويدها بالأجهزة التشخيصية ووحدة التلقيح الصناعي، ووحدة دواجن، فى إطار خطة التطوير الدائم والمستمر للمنشآت والخدمات البيطرية، وحفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وأموال المربين، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدا الوحدة البيطرية بأبوغنيمه مركز سيدي سالم بعد تطويرها، والتقى بعدد من المواطنين أثناء تقديم الخدمات البيطرية لهم من مناظرة وعلاج الحالات والكشف بالأشعة التليفزيونه، وأعمال التلقيح الاصطناعي ضمن مشروع التحسين الوراثي للسلالات المحلية، و التحصينات ضد الأمراض الوبائية للماشيه بأنواعها والدواجن، وناقش الأطباء فى كافة أعمال الوحدة وسبل تطويرها.

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تم الاستلام النهائى للوحدة البيطرية بأبو غنيمة التابعة لإدارة سيدى سالم فى حضور اللجنة المشكلة من كل من دكتور وسام يسن أبو النجا، ودكتورة أمينة عبدالرحيم الفقى، ودكتورة مى سعد هنداوى، والسعيد السيد عامر، وإبراهيم صلاح الدين إبراهيم.

وأضاف بشار، كما شهدت قرية منشأة سلامة التابعة لإدارة الرياض البيطرية، قافلة طبية بيطرية مجانية، بحضور كل من دكتور عماد عبد العزيز، ودكتورة عزة الحداد بإدارة الرعاية بالمديرية ومن إدارة الرياض، الأطباء أحمد جبل مدير الإدارةـ ونسيم هاشم، ورانيا رفعت، ودينا عبد القادر، وأميرة عبد الوهاب، ومحمد رمضان، وتم علاج وتقديم الخدمات المجانية اللازمة، لـ 160 باطنة، و20 جراحة، و700 رش، و1300 دواجن، و 45 تناسليات.