محافظ كفر الشيخ: انتظروا انخفاض أسعار الأسماك

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن عام 2018 سيكون عام الإنجازات بالنسبة لأبناء المحافظة لافتا أن هناك خطط لتنمية كافة الخدمات وإنشاء مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.وأضاف نصر خلال لقائه ببرنامج "بلدنا أمانة" الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc في السابعة مساء أيام الإثنين والخمي





قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن عام 2018 سيكون عام الإنجازات بالنسبة لأبناء المحافظة لافتا أن هناك خطط لتنمية كافة الخدمات وإنشاء مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.



وأضاف نصر خلال لقائه ببرنامج “بلدنا أمانة” الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc في السابعة مساء أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، أن كفر الشيخ ستكون خالية تماما من القمامة وسوف يتم إنشاء وحدات سكنية للشباب بالإضافة لإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية لتحسين مستوى الخدمات.

ووعد بحل كافة المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة تماما باستثناء أزمة الصرف الصحي التي تحتاج بعض الوقت لحلها.

وأشار نصر إلى أن المواطن المصري كان متعطشا لعودة رجال الشرطة بعد غيابهم عقب ثورة يناير لافتا أن وزارة الداخلية استطاعت استعادت الأمان بكافة ربوع مصر.

ولفت إلى المشروعات التنموية التي وفرت مئات الألاف من فرص العمل للشباب وعلى رأسها “بحيرة غليون”، بالإضافة لبحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 108 ألف فدان جعلت كفر الشيخ تنتج حوالي 40% من حجم الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الانتاج سيبدأ من المرحلة الأولى ببركة غلين خلال مارس المقبل وسوف تزيد من إنتاج الثروة السمكية وتحد من ارتفاع الأسعار.



ونبه إلى أن المرحلة الأولى من بحيرة غليون تبلغ نحو 4 ألاف فدان والثانية والثالثة نفس المساحة.





وأضاف نصر أن المنطقة الاستثمارية تبلغ 10 ألاف فدان ولجأنا لأكبر مكاتب استشارية وسيضخ بها استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن توفر لمصر 50 مليار سنويا و 250 ألف فرصة عمل

وقال “اكتشفنا وجود رمال سوداء بها وهي ستجعل من مصر دولة صناعية كبرى”.











وأضاف اللواء أحمد صالح مديرأمن كفر الشيخ الذي شارك في الحوار أنه تم تغيير وتطوير الفكر الأمني على مستوى الجمهورية وفي كفر الشيخ وأصبح هناك مكاتب لحقوق الإنسان في جميع الأقسام لافتا أن السبب الرئيسي في تطور المنظومة الأمنية هو دعم المواطن الذي شعر في كفر الشيخ بالجهد المبذول من قبل وزارة الداخلية لتأمين كافة الطرق والقرى.





كما شارك في اللقاء النائب هادي النواصرة عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ الذي أكد أن المنظومة الصحية تقدمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد إنشاء المستشفى الجامعي التي تشتمل على أحدث الأجهزة والأدوات بالإضافة لخبرات علمية كبيرة بما يعزز من منظومة الصحة ويوفر العلاج المناسب للمرضى داخل المحافظة.





