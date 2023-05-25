محافظ كفر الشيخ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر وسنزيل فورا

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتوريد القمح وزراعات الأرز، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة توزيع السمدة، وما تم زراعته من محاصيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمحاسب محمد صبري، مدير المراقبة العامة للتعاونيات، ومرعي المكاوي، مدير عام الإصلاح، ومديري الإدارات الزراعية بنواحي المحافظة، ومديري مناطق المراقبة والاصلاح، وتدقيق بيانات الزراعات، ومديري الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، والمسئولين عن التعاونيات والإصلاح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولابد من مواجهة التعديات، بالازالات الفورية في المهد، وعدم السماح بها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وعقد ندوات إرشادية وحملات توعية، للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية مسئولية مدير الجمعيات الزراعية في المقام الأول، كما وجه بحث المزارعين بتوريد المزيد من الأقماح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وجه بصرف الأسمدة للمزراعين، ومتابع زراعة المحاصيل الصيفية الأرز والقطن والذرة الشامية، وغيرهم، وعقد ندوات ارشادية وحملات توعية، لتوعية المزارعين بطرق الزراعة الحديثة بالشتل واستخدام الآلات الحديثة، إضافة لمتابعة الزراعات، للوصول لإنتاجية عالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 207 ألف طن قمح من أقماح المحافظ سواء داخل المحافظة ب22 موقع، أو خارج المحافظة، كما وجه بالاهتمام بزراعات الأرز والقطن، لكونهما أهم المحاصيل التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، نوعا وانتاجاً على مستوى المحافظة، كما وجه بتواجد العاملين بالجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين مع المزارعين في الحقول، وعقد المدارس الحقلية، للاستماع للمزارعين، وتبادل الخبرات، لخدمة المزارعين، والوصول لانتاجية عالية من المحاصيل، مما يعود بالنفع على الدولة والمزارع معاً.