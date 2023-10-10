محافظ كفر الشيخ: إنشاء 332 مدرسة متنوعة بتكلفة مليار و800 ألف جنيه

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال السنوات الـ10 الماضية، تغييرا في نوعية المدارس التي جرى إنشاؤها بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لإنشاء مدارس بقرى لم تشهدها من قبل، وظل الأطفال والطلاب يعانون لسنوات عدة من الانتقال من قرية تابعة لقرية أم أو لمدينة، لتلقي تعليمهم، إضافة لإنشاء مدارس تتوافق مع نوعية التعليم بها مع متطلبات العصر، ومع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شهد قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال الـ 10 سنوات نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السسي، بإنشاء المدارس المتعددة لخفض كثافة الفصول والتي وصلت في بعض المدارس لـ 25 طالبا وطالبة، وفي أماكن أخرى وصلت إلى 48 طالبًا وطالبة بعد أن كانت كثافة الفصول تصل لـ 70 طالبا وطالبة خاصة في المرحلة الأساسية، فتم إنشاء 332 مدرسة تضم 4497 قصلاً بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه، على مدار 10 سنوات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في عام 2015 تم إنشاء 14 مدرسة تضم 135 فصلا، وفي عام 2016 تم إنشاء 31 مدرسة، تضم 327 فصلاً، وفي عام 2017 تم إنشاء 19 مدرسة، تضم 272 فصلاً، وفي عام 2018 تم إنشاء 75 مدرسة تضم 1042 فصلاً، وعام 2019 تم إنشاء 30 مدرسة تضم 368 فصلاً، وفي عام 2020 تم إنشاء 44 مدرسة، تضم 633 فصلا، وفي عام 2021 تم إنشاء 29 فصلا، تضم 462 فصلا، وفي عام 2022 تم إنشاء 57 مدرسة تضم 775 فصلاً، وفي عام 2023 تم إنشاء 33 مدرسة، تضم 465 فصلا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم إنشاء 62 مدرسة بقرى حياة كريمة بمطوبس، تضم 651 فصلاً، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة، و38 مدرسة تطوير ورفع كفاءة، ومدرسة إحلال جزئي، و4 مدارس إحلال كلي، و3 مدارس توسعة و3 مدارس وإحلال كلي وصيانة، ومدرستين إحلال جزئي وصيانة، و7 مدارس توسعة وصيانة، وعقب إنشاء تلك المدارس، أصبحت متوسطة كثافة الفصول لـ 48 طالبا وطالبة.

وقال محافظ كفر الشيخ، عدد المدارس والمشروعات التي تم إنشاؤها بقرى مركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 62 مدرسة، تضم 651 فصلا، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة 38 مدرسة، وإحلال جزئي مدرسة، وإحلال كلي 3 مدارس، وتوسعة لمدرستين، وإحلال كلي وصيانة 3 مدارس، وإحلال جزئي وصيانة مدرستين، وتوسعة وصيانة 7 مدارس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال السنوات الـ 10 تم إنشاء عدد من المدارس النوعية والتي تختلف في نوعية التعليم التي تقدمها، فتم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والمدرسة الحكومية والدولية للغات، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي ” كفر الشيخ طنطا”، إضافة للمدرسة الصناعية النسيجية بفوه، لإحياء صناعة السجاد والجوبلان والكليم، كما تم استحداث أقسام جديدة بالمدارس الصناعية، لتتواكب مع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة، ومنها قسم للاستزراع السمكي بقلين وبعدد من المدارس الصناعية، بالإضافة لقسم للتعدين، لتأهيل الطلاب للعمل في مجال التعدين، كما تمكنت مديرية التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تنفيذ 890 دورة تدريبية للمعلمين في كافة الأقسام والمواد الدراسية، بتدريب 51 ألفا و881 معلما.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 16 مدرسة بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، لتقليل الكثافة بالفصول، ولتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، خاصة عقب استلام المعلمين عملهم ضمن الـ 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية، ونصيب كفر الشيخ خلال مسابقتين عدد كبير من المعلمين والمعلمات.