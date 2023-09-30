محافظ كفر الشيخ: إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

نظم مجلسا مدينتي ودسوق والحامول، حملتين الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدسوق، والثانية حملة تموينية على الأسواق بالحامول، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم التصدي لـ 3 حالات تعدي على الأرض الزراعيه التابعه لجمعية برية العجوزين في المهد .

وتمت الإزالة في المهد، وإيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تمكنت الحملة التموينية بالحامول على الأسواق من تحرير 4 محاضر منوعة للمخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحالة الأولى التي جرى إزالتها من تعديات على الأراضي الزراعية، فك الخنزيرة وتخطيط بالجير الأبيض على مساحة 150 تقريبا على الأرض الزراعية في حضور مدير الجمعية الزراعية ولودر حماية الأراضي، والحالة الثانية فك شدة خشبية أعمدة على مساحة 160 متر تقريبا على الأرض الزراعية، والحالة الثالثة فك شدة خشبية سمل علي الأرض الزراعية على مساحة 140 متر تقريبا.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تمكنت الحملة التموينية برئاسة محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة، رافقه رزق العدوي، مفتش تموين بالمرور على المحلات التجارية بالمدينة، من تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السكر، تم تحرير المحاضر المذكورة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.