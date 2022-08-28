محافظ كفر الشيخ : إزالة 222 حالة تعد على مساحة 25 فدانا

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ 20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة،من إزالة 16 حالة مخالفة على مساحة 14 قيراط و11 سهم بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور اللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، على مساحة 25 فدان و23 قيرط و22 سهم ، و38708 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض.

وأشار الى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.