محافظ كفرالشيخ يخصص 10 أفدنة لإنشاء مستشفى جديد بمجمع إسكان تحيا مصر

صدق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على تخصيص مساحة تصل إلى 10 أفدنة لإنشاء مستشفى عام جديدة بمدينة كفر الشيخ.

وحسب مصادر بالمحافظة، فإن المساحة التي تم تحصيصها لإنشاء المستشفى تقع بغرب مدينة كفرالشيخ بجوار مجمع إسكان تحيا مصر.

وأكدت المصادر أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان قد صدر تقرير خلال نوفمبر الجاري عن القطاع الطبي بالمحافظة، حيث شمل التقرير كل المستشفيات العامة الحكومية، والعنايات، والأسرة، وبنوك الدم، ومستشفيات جامعة كفر الشيخ، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، ومستشفيات وعيادات التأمين الصحي.

وذكر التقرير أن المحافظة بها 26 مستشفى حكومي، وتضم المستشفيات 75 غرفة عمليات و 2654 سريرا، وعدد أطقم الجراحة 231 طقما وعدد الأطباء 3018 طبيبا، وتضم المحافظة 32 مستشفى خاص، بها 103 غرفة عمليات و143 سريرا، و219 طقم جراحة، بالمستشفيات الخاصة 425 طبيبا.

كما تضم عدد سيارات الإسعاف 95 سيارة، وعدد بنوك الدم بالمستشفيات 17، إضافة للبنك الإقليمي، وعدد الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة 286 وحدة بقرى المحافظة.

كما تصل عدد المستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المجالس الطبية المتخصصة 6 وهي مستشفى بلطيم النموذجي، مستشفى الرمد الجديد، مركز الدم الإقليمي، مركز أبحاث وعلاج الكبد مستشفى قلين المركزي، ومركز الأورام.

فيما تصل عدد المستشفيات المركزية والعامة تابعة لوزارة الصحة والسكان وبكل منها بنك دم، 9 وهم مستشفى كفر الشيخ العام، مستشفى دسوق العام،مستشفى البرلس المركزي، مستشفى سيدي غازي المركزي، مستشفى الحامول المركزي،مستشفى سيدي سالم المركزي،مستشفى الرياض المركزي، مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، المركزي الطبي.

كما يصل عدد المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة 5 وهم مستشفى كفر الشيخ، ومستشفى الطلبة، وعيادات الاسنان بكلية طب الاسنان، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الطوارئ.