محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، تجهيزات عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، حيث تفقد مقر اللجنة رقم ( 6 ) بمعهد كفرالشيخ النموذجى الإبتدائى الأزهرى، كما تفقد مقر اللجنة رقم ( 5 ) بمعهد كفرالشيخ النموذجى الإعدادى الأزهرى، باللجنة العامة الثانية.

وتفقد مقر اللجنة العامة الأولى بالمسرح المدرسى، واللجنة العامة الثانية ومقرها مركز التطوير التكنولوجى بغرب مدينة كفر الشيخ لمتابعة التجهيزات والاجراءات التي اتخذتها أجهزة المحافظة، إستعداداً للإنتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى، بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، تجهيزات اللجنة، وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشدداً على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث يشارك مليونى و339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال 14 لجنة عامة و 508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، داعياً الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتاً إنه يشارك مليونى و 339 ألف و 800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية، قائلاً أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم انهاء استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها.

لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

وكان محافظ كفر الشيخ ، قد أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث “النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات”.

وأضاف أنه تم المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

ومحافظ كفرالشيخ، أعلن في وقت سابق،عن الانتهاء من تجهيز مقار لـ 5 لجان انتخابية للوافدين من محافظات الجمهورية بمحافظة كفرالشيخ.

وهم كالتالى :-مدينة كفرالشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بميدان صنعاء – شارع المحافظة بمدينة كفرالشيخ.

مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.

مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية.مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوة- دسوق.مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين – أمام مصنع السكر.

وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام” 10 -11 -12 ” من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً.

وشدد محافظ كفر الشيخ ، برفع جميع الاشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفر الشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية.

ولفت إلى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، خلال جولته الخدمات بعدد من شوارع غرب مدينة كفرالشيخ، مشدداً بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وايجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الازمة لإحتياجات المواطنين.للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.