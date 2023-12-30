محافظ كفرالشيخ يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وما يواجهها من معوقات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ مشروعات الرصف بعدد من الشوارع ضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023م، مؤكدا على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بشوارع ” الجمهورية – مسجد أباظة – عبدالعزيز جاويش – دنشواي – الدستور – شاهين ” وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن متابعة أعمال الرصف بشارع ناجي شتلة بوسط مدينة كفرالشيخ، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفرالشيخ هذا العام، إذ تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة للأهالي .

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا، ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحاً بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد إنهاء الأعمال.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات.