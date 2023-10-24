محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات ورشة التسويق الرقمي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل التسويق الرقمي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية، بمركز الاستدامة بديوان عام المحافظة والتي تستمر من يوم 24 إلى 25 أكتوبر.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن التسويق الإلكتروني يعد أحد المفاهيم الأساسية المعاصرة الذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية من الألفية الحالية من أن يقفز بمجمل الجهود التسويقية وبمختلف الأنشطة إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع العصر الحالي ومتغيراته، بالاستعانة بمختلف الأدوات والوسائل المتطورة والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدورة تستهدف 24 من العاملين بالمراكز والمدن، ومديريات الخدمات، ومديري المراكز التكنولوجية، ومراكز المعلومات، والتحول الرقمي، بهدف التسويق الرقمي، وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية لديهم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الدورة تشمل عدة محاور هي: ” المقدمة وتعريفات عن التسويق، التخطيط للتسويق الرقمي، وأدوات التسويق الرقمي والصورة الذهنية للمؤسسات، تحليلات وأدوات قياس التسويق، التسويق الرقمي والصورة الذهنية للمؤسسة” .

قافلة للكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1297 شخصا

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنظيم قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1297 شخصا من أبناء 11 قرية بمراكز بلطيم ودسوق والحامول، وهى قرى ” الشهابية، عميرة، الحماد ” بمركز بلطيم، وقرى ” سنهور المدينة، يوسف، الفريق، البحري ” بمركز دسوق، وقرية السحايت، وحامول العرب، وحامول السعيد ” بمركز الحامول وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ إن القافلة لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1297 شخصا من مراكز بلطيم والحامول ودسوق، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعي.