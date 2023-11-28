محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف المنطقة الغربية ببلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف المنطقة الغربية بمدينة بلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة. تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 202‪4-2023 والذى يعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير وذلك تحت إشراف على سلامة رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

كما أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

فيما صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ على إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.