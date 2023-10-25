محافظ كفرالشيخ ونائبه يتابعان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فرع ” كازيون ماركت ” بغرب مدينة كفرالشيخ، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، أسعار وكميات السلع المعروضة ، لافتاً أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض ” معاً ضد الغلاء ” والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات إحتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع ” السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة إرتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

ومن جانبه قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه تم التنبيه على باقى السلاسل التجارية للإنضمام الى مبادرة السيد رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدن المحافظة وذلك بالإشتراك مع الغرفة التجارية بكفرالشيخ، لافتاً انه تم تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، قامت بإفتتاح عدد من منافذ ” معاً ضد الغلاء ” بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة في الأماكن والسلاسل التالية التي بدأت في تنفيذ المبادرة ( خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب _ ماركت الرفاعي كازيون ماركت أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعةأسواق عماد الدين ألبان مندور) بالإضافة إلى هايبر المنطقة المنطقة الشمالية العسكرية بمدن المحافظة.