محافظ كفرالشيخ: إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، 10 من ديسمبر، تم الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الأول، وغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة، بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة؛ وسط الحراسة المشددة، بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، والمقرر لها فى 10، 11 ، 12 ديسمبر الجارى، مضيفاً بان العملية الانتخابية مستقرة ولا يوجد مشاكل او معوقات، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، على أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غداً الإثنين في اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع محافظ كفرالشيخ عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

جدير بالذكر : انه يشارك مليوني و 339 الف و 800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، كما يشارك 18 مستشفى حكومي، و 22 مستشفى خاص، 11 مركز طبى، لاستقبال أي حالات طارئة و 47 نقطة اسعاف بـ 95 سيارة اسعاف، و 43 وحدة إطفاء بنطاق محافظة كفرالشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.