محافظ قنا يتابع أعمال «المقاولون العرب» في قرى «حياة كريمة»

الشركة تعمل في 14 قرية من قرى محافظة قنا

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه الدكتور مهندس ماهر عبد التواب، رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر بالمقاولون العرب، حيث تمت مناقشة ما يجري من أعمال تقوم بها الشركة في نطاق محافظة قنا ضمن مشروع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وحضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبده صالح محمد البدري، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة قنا بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح الدكتور ماهر عبدالتواب عقب جولته لمتابعة سير الأعمال بعدد من القرى بأن الشركة تعمل في 14 قرية من قرى محافظة قنا هي نجع الشيخ علي ونجع سعيد وأبو مناع قبلي وأبو دياب شرق وغرب والعزب والعطيات وفاو غرب وقبلي والسمطا قبلي وبحري والصبريات ونجع عزوز وصرف صحي الوقف.

وأوضح أن الأعمال تشتمل على مشروعات صرف صحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 915.5 مليون جنيه.

رافقه خلال الزيارة المهندس عبد السلام أحمد يوسف مدير مشروعات قنا والمهندس عباس عسران نائب مدير فرع البحر الأحمر.