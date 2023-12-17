محافظ قنا ورئيس موانئ البحر الأحمر يبحثان التعاون لخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر.

وبحثا أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة و الهيئة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و فوزي رضوان مدير المنطقة الحرة ، و أحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء يأتي في إطار حرص محافظة قنا، على تقديم خدمة متميزة للمستثمرين بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، من خلال الاستجابة السريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحري، وذلك لتسهيل تصدير منتجاتهم .

وأضاف أن محافظ قنا يولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

وأوضح اللواء أركان حرب محمد عبدالرحيم، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء سفاجا، شملت إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا “سفاجا 2” و إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى، و تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لإستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط للمحطة أن تستوعب نحو نصف مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية سنويًّا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تُقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مما يمثل نقلة نوعية لخدمة المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين “هو بنجع حمادى وكلاحين قفط” بالإضافة للمنطقة الحرة العامة بقفط،

جدير بالذكر أن ميناء سفاجا البحري يعتبر من أقدم موانئ البحر الأحمر والميناء الرئيسي للوجه القبلي حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم في تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.