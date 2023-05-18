محافظ قنا: معدلات البطالة انخفضت من 11 إلى 4.8%

أكد اللواء أ.ح اشرف الداودي محافظ قنا أن المحافظة حققت معدلات كبيرة في تنفيذ خطة الدولة وتم الانتهاء من 2000 مشروع حتي وجاري الانتهاء من تنفيذ 204 في عام 2023 ، موضحا بأن محافظات قنا وسوهاج كانوا من اوائل المحافظات التي كانوا تحت خط الفقر وتخطته الان بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء بحياة المواطن.

واضاف الداودي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب اليوم ، برئاسة النائب احمد السجيني وبحضور النائب اشرف رشاد الشريف ممثل الاغلبيه البرلمانيه بمجلس النواب ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالبنيه التحتيه في قنا ، أن نسبة البطالة في قنا كانت 11% والان أصبحت 4.8% وتم الانتهاء من مستويات متقدمه في هذة المشكله بالاضافه الي تشغيل نسبة كبيرة من الإناث وماله من مؤشر ايجابي علي المحافظة الصعيديه .

وأوضح الداودي بأن هناك تعاون كبير من القطاع الخاص في القضاء علي البطاله والايدي العامله اصبحت عمله نادره ، لأنني استطعت ادخال القطاع الخاص في ثقافه المواطن الصعيدي الذي كان لايطلب الا الوظيفه في الحكومه وهذا غير موجود وتغلبنا علي هذا الفكر بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت محافظ قنا بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمه وفرت لنا حوالي 15 الف وظيفه وفرصة عمل داخل المصانع الموجوده في المحافظة .

وتابع الداودي بأنه متواجد في مكتبه من الساعه الثامنه صباحا الي الحاديه عشر مساء وهناك حوالي 9 آلاف طلب للمواطنين تقدموا بهم لمكتبي تم حل 6 آلاف طلب منها وجاري الانتهاء من الباقي .

وتناقش اللجنه موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من: النائب خالد أبو نحول، بشأن سرعة االنتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا

و ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

بالاضافه الي طلبات الإحاطة المقدمه النائب عبد الفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذي يمر بداية من كوبري الرزقة الغربي

إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعةبأرض أمالك الري ثم يمر يميناً للقادم من العزب ، وذلك ليصبح طريقا ري الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذي سيؤدي تنفيذه إلى سيولة بحركة المرور ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

وطلبات الإحاطة من النائبة رحاب الغول، بشأن: عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم في الجزء الذي يمر أمام مجمع مدارس الشرقي بقرية بهجورة مركز نجع حمادي حتى الان، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019.