محافظ قنا : اهتمام مسئولي البورصة بالصعيد يؤكد التفكير خارج الصندوق

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن تواجد رئيس البورصة في محافظة قنا لتسويق ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة، أمر جيد يؤكد أن الفكر للمسئولين في مصر بات خارج الصندوق، خاصة أن الاهتمام متزايد بالصعيد في ظل تواجد البورصة، بمحافظة سوهاج من قبل.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المحافظة حاليا لنشر ثقافة البورصة، بحضور رئيس البورصة، أن البورصة وسيلة مهمة للتمويل، والمجتمع بحاجة الى التعرف عليها بصورة دقيقة.

يذكر أن البورصة، تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر البورصة للتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في محافظة الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة، للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.