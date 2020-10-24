محافظ قنا : إقبال كبير على لجان انتخابات مجلس النواب

أكد اللواء أشرف الدودي، محافظ قنا، وجود إقبال كبير على لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب في أول أيام فتح باب التصويت بالداخل اليوم، مضيفا أن المحافظة بها 399 مقرا انتخابيا و670 لجنة فرعية، والكتلة التصويتية بالمحافظة تتخطى 2 مليون ناخب.

وقال المحافظ: “الإقبال كبير جدا ما شاء الله، الانتخابات في قنا ستكون عُرسا ديمقراطيا”.

وأضاف “الدودي”، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، اليوم السبت، والمحافظة انتهت من كافة الاستعدادات المطلوبة لعقد الانتخابات.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حيث تم توفير استراحات لكبار السن من الناخبين.

وأشار إلى أن هناك كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، اليوم السبت، وذلك بعد انطلاقه في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والذي استمر على مدار 3 أيام تنتهي اليوم الجمعة 23 أكتوبر.

وتستمر الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث من المقرر فتح اللجان الانتخابية على مدار اليومان من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية “شمال ووسط وجنوب الصعيد” ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة “قطاع غرب الدلتا” ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.