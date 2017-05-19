محافظ قنا: إزالة 246 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

وكالات:قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إن أجهزة الوحدات المحلية بمدن المحافظة شنت، الجمعة، عدة حملات مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن قنا لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها من قبل المواطنين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة كافة أراضى أملاك ا

وكالات:



قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إن أجهزة الوحدات المحلية بمدن المحافظة شنت، الجمعة، عدة حملات مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن قنا لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها من قبل المواطنين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة كافة أراضى أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية والانتهاء منها خلال الشهر الجاري.





وأوضح محافظ قنا أن تلك الحملات أسفرت عن إزالة 134 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت حوالي 244 فدانا من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة بالإضافة إلى إزالة 112 حالة تعد بإجمالي مساحة تصل إلى 169 ألف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مضيفا أن محافظة قنا شكلت لجنة لمتابعة آليات تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة والتي تتم بمعرفة الوحدات المحلية والجهات المعنية.