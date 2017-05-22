محافظ طوكيو لعبد العال: نرغب في تنفيذ الاتفاقية الموقعة منذ 25 عاما

التقى الدكتور على عبدالعال، بيوريكو كويكي محافظ طوكيو، على هامش المباحثات التى يجريها عبد العال مع المسئولين اليابانيين في إطار زيارته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى اليابان.

وأشار عبدالعال إلى التشابه الكبير بين القاهرة وطوكيو من حيث التاريخ العريق لكلا المدينتين، معربا عن تقدير مجلس النواب لدور يوريكو كويكي في دعم العلاقات البرلمانية المصرية اليابانية من خلال رئاستها السابقة لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية ووضعها الأسس اللازمة للتعاون البرلماني بين البلدين في إطار ثنائي، مشيداً بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون بين محافظتي طوكيو والقاهرة تفعيلاً لاتفاق التآخى الموقع بين المدينتين والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو في التغلب على مشاكل المرور وتدوير المخلفات وتطبيق أساليب متطورة في النقل والتخطيط العمراني وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة الأزمات، مشيرا إلى أن مصر بصدد إنشاء عاصمة إدارية جديدة وهو المشروع الذى يهدف إلى تخفيف الضغط السكاني والمروري في مدينة القاهرة وزيادة الجذب السياحي للمعالم الأثرية في القاهرة والجيزة.

وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام ولجنة الصداقة البرلمانية، أن كويكى كانت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية حتى العام الماضى، وأنها تلقت تعليمها الجامعى فى جامعة القاهرة وتجيد اللغة العربية إجادة تامة، مؤكداً أن “كويكي” تضع مصر فى مكانة خاصة جدا، وأعربت عن رغبتها فى أن تتحول اتفاقية التآخى بين القاهرة وطويكو والموقعة منذ 25 عاماً إلى حيز التنفيذ.

وأعلن أسامة هيكل أن كويكى أوضحت خلال اللقاء أن طوكيو تركز اهتمامها حالياً على إنجاح الدورة الأوليمبية ٢٠٢٠، كما أكدت أن اليابان تثمن كثيراً جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار للشرق الأوسط.

وأكدت “كويكى” فى إجابتها على سؤال للنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة حول الاستفادة من تجربة اليابان فى نظافة الشوارع والمنشآت العامة أن هذا الأمر يعتمد على عاملين رئيسيين هما تعليم الأطفال وتطبيق التكنولوجيا، لذلك تدعم اليابان تجربة المدارس اليابانية في مصر والتي سيبدأ تطبيقها هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر والتي من المقرر أن تزيد على مائة مدرسة خلال الفترة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء وجه الدكتور “عبد العال” الدعوة ليوريكو كويكي لزياره مصر فى القريب العاجل، وتبادلا الهدايا التذكارية، وأصرت السيدة كويكى على أن تودع الوفد المصرى فرداً فرداً حتى الخروج من مبنى محافظة طوكيو، كما حرصت على استخدام اللغة العربية فى الاستقبال والتوديع.