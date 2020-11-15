محافظ شمال سيناء: 650 مليار جنيه حجم الإنفاق على البنية الأساسية حتى الآن

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إنفاق نحو 650 مليار جنيه حتى الآن، وهي تكلفة الإنفاق على البنية الأساسية في المحافظة.

موضحًا أن التنمية مستمرة في محافظة شمال سيناء على قدم وساق.

وقال شوشة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إنه تمت دعوة المستثمرين في أنحاء العالم وفي مصر، لازم استغلال البنية الأساسية في سيناء لأن 75٪ من أي مشروع تم الانتهاء منها في المحافظة.

وأضاف شوشة، أنه تم عمل 3 محاور طولية رئيسية، وهو المحور الأول نفق السلام – طابا، والمحور الثاني الأوسط الطريق الدولي – منفذ العوجة، والمحور الثالث الساحلي، وذلك يتم العمل فيه حاليًا، وهو الطريق الساحلي بمحازاة الطريق الدولي – إنفاق بورسعيد .

وتابع محافظ شمال سيناء، أن هناك محورين لتنمية قطاع الزراعة في المحافظة، وهو أراضي ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدان، ويتم حالياً استصلاح نحو 50٪ من تلك المساحة من قبل المواطنين.

وأضاف شوشة، أن المحور الثاني هو محطة معالجة مياه بحر البقر بإجمالي أراضٍ زراعية 450 ألف فدان.

مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلك المحطة.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه قريباً سيتم الوصول إلى مليون فدان أراضٍ مزروعة في شمال سيناء.

وكشف شوشة أنه سيتم خلال شهر ديسمبر المقبل، بدء عودة العمل في ميناء العريش التجاري، على أن يتم تشغيله بعد عامين من الآن.

