محافظ شمال سيناء يبحث مع الزراعة تسهيل دخول الأسمدة إلى المحافظة

محمد مجدي:علمت "المال" أن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيعقد اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، في القاهرة، مع المهندس عاطف مطر مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بشمال سيناء ومتوقع حضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وقيادات الوزارة.وأكد الدكتور عاطف مطر مدير مديرية الزراع

محمد مجدي:

علمت “المال” أن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء سيعقد اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، في القاهرة، مع المهندس عاطف مطر مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بشمال سيناء ومتوقع حضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وقيادات الوزارة.





وأكد الدكتور عاطف مطر مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء في تصريح خاص لـ”المال”، أن الاجتماع بغرض بحث الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة بعد أن يتم تلقي طلبات المربين لمديرية الزراعة.

وقال مطر إنه بعد تلقي الطلبات من خلال إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في شمال سيناء، سيتم تحديد المحافظات التي ستقوم بتورديها الي سيناء، و عدد السيارات بالإضافة الي بيانات تفصيلية عن أرقامها وأسماء السائقين لعدم تسريبها الي السوق السوداء.

يشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بمحاربة الإرهاب في محافظة شمال سيناء وذلك منذ ما يقرب من شهر والتي أطلقت عليها اسم سيناء 2018.