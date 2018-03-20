محافظ شمال سيناء: نستهدف تنفيذ 100 مشروع بـ2.1 مليار جنيه في 2018

وكالات: قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، إن الخطط الاستثمارية في المحافظة يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وفقا للبرنامج الزمني، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تضم 5 محاور أساسية، وهي: أعمال الكهرباء، والطرق، وأعمال تحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية…

وكالات:





قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، إن الخطط الاستثمارية في المحافظة يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وفقا للبرنامج الزمني، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تضم 5 محاور أساسية، وهي: أعمال الكهرباء، والطرق، وأعمال تحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ، في بيان، الثلاثاء، إنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الحالي البالغة 174.5 مليون جنيه على محاور التنمية الأساسية بواقع، 59.8 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و42.7 مليون جنيه للطرق، و13.5 مليون جنيه لتحسين البيئة، و22.5 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و30 مليونا للأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات إضافية 90 مليون جنيه ليصل إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة 264.5 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم توزيع المشروعات في مختلف المحاور على مراكز ومدن المحافظة، بخلاف الاعتمادات الإضافية لإنشاء سوق جملة جديدة على أعلى مستوى وإنشاء مجموعة من الورش الحرفية في المنطقة الصناعية بالعريش، وذلك علاوة على الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد آخر من المشروعات على أرض المحافظة في مختلف المجالات.

ولفت إلى أنه خلال خطة العام الحالي 2017 / 2018 يجري تنفيذ نحو 100 مشروع في مختلف القطاعات بتكاليف تزيد عن 2.1 مليار جنيه، منها 174.5 مليون جنيه قيمة اعتمادات خطة التنمية المحلية للمحافظة ومبلغ 90 مليون جنيه قيمة الاعتمادات الإضافية لإقامة بعض المشروعات.