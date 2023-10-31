محافظ شمال سيناء: متوقع بدء استقبال الجرحي الفلسطينيين عبر معبر رفح غدا الأربعاء

قال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه من المتوقع بداية من غدًا الاربعاء بدء استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج من مصر، سواء كان في مستشفيات المحافظة أو مدن القناة أو القاهرة.

وأضاف شوشة خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه متوقع وصول 50 حالة مصابة يوميًا عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، مشيرًا إلي أن هناك حالات خطرة تستدعي تدخل جراحي دقيق.

وتابع شوشة، تم الاستعداد لذلك بتجهيز كافة مستشفيات شمال سيناء، ومنها مستشفي العريش المركزي والذي يعمل حاليًا بطاقة 300 سرير، والمستشفي الميداني في رفح سيعمل بطاقة 50 حالة.

وقال شوشة، أول شئ سيتم فعله عند استقبال المصابيين والجرحي هو وجود أطباء في معبر رفح البري لعمل فرز وتقييم لكل حالة مصابة ومدي احتياجها للعلاج في المستشفي المتخصص لها.

وأضاف شوشة، أنه من الممكن توجيه بعض المصابين الي المستشفيات المركزية في القاهرة، وهناك حالات من الممكن أن تعالج في المستشفي الميداني برفح أو مستشفي العريش المركزي.

ولفت محافظ شمال سيناء، إلي أنه من الممكن توجيه عدد من المصابيين الي مستشفيات المدن الجامعية في مدن القناة.

وأكد شوشة، أنه يوجد في شمال سيناء عدد من المستشفيات المؤهلة لاستقبال الحالات المصابة من قطاع غزة على مسافة كل 20 كيلو متر في رفح وهي المستشفي الميداني، ومستشفي المركزي بالشيخ زويد والمستشفي العريش المركزي.

وقال شوشة: “سيتم علاج الاخوة الفلسطينيين كأنهم مصريين”.