محافظ شركات المحمول تنمو 4% خلال الربع الثالث لتسجل 21.6 مليون محفظة

كشف تقرير جودة خدمات الاتصالات في مصر، الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، عن مؤشرات جودة خدمات القيمة المضافة (المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول)

• بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 21.6 مليون محفظة، خلال الربع الثالث لعام 2022، بزيادة قدرها 4%، مقارنة بالربع الثاني خلال العام نفسه.

• بلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 124.6 مليون معاملة، خلال الربع الثالث لعام 2022، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع الثاني خلال العام نفسه.

• توزيع المعاملات الإلكترونية وفقًا للخدمات خلال الربع الثالث لعام 2022:

• تم استخدام 51% من المعاملات الإلكترونية في التحويل من محفظة لأخرى.

• تم استخدام 19% من المعاملات الإلكترونية في عملية شحن الرصيد لخدمات المحمول والإنترنت.

• تم استخدام 18% من المعاملات الإلكترونية في عمليات الإيداع.

• تم استخدام 8% من المعاملات الإلكترونية في عمليات السحب.