محافظ شركات التمويل متناهى الصغر تقفز إلى 3.3 مليار جنيه

أحمد الدسوقى: ارتفعت أرصدة محافظ شركات التمويل متناهى الصغر إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، حسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.وقالت الهيئة فى تقرير- حصلت «المال» على نسخة م

أحمد الدسوقى:



ارتفعت أرصدة محافظ شركات التمويل متناهى الصغر إلى 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، حسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الهيئة فى تقرير- حصلت «المال» على نسخة منه – إن الحصة السوقية للشركات الثلاث العاملة بالقطاع ارتفعت إلى %39.5 من النشاط بنهاية مارس الماضى مقابل %26 خلال الفترة ذاتها من 2017.

وكان حجم نشاط التمويل متناهى الصغر قد ارتفع إلى 8.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى مقابل 4.9 مليار بنهاية مارس 2017.

وأشارت إلى أن عدد عملاء الشركات تضاعف من 339 ألفا بنهاية الربع الأول من 2017 إلى 643 ألفا بنهاية الربع الأول من 2018.

يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر حاليا 3 شركات هى «ريفى» و«تنمية» و«تساهيل» بالإضافة إلى أكثر من 850 جمعية.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير الهيئة عن أن قروض الجمعيات من الفئة «أ» صعدت إلى 4 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو بـ 2.8 ملياربنهاية مارس 2017، فيما ارتفعت تمويلات جمعيات «ب» إلى 572 مليونا بنهاية مارس الماضى مقابل 438 مليونا، بينما ارتفع تمويل جمعيات «ج» من 421 مليون جنيه إلى 505 ملايين خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن عدد عملاء جمعيات فئة «أ» ارتفع من 1.2 مليون عميل فى مارس 2017 إلى 1.4 مليون عميل فى مارس الماضى، وعملاء فئة «ب» من 182 ألفا إلى 199 ألفا، وعملاء فئة «ج» من 131 ألفا إلى 143 ألفا خلال الفترة ذاتها.

ولفت إلى أن النشاط التجارى استحوذ على %62 من أرصدة القروض حتى نهاية مارس الماضى، فيما استحوذ النشاط الخدمى والزراعى والإنتاجى على النسبة المتبقية.

كانت «الرقابة المالية» قد أعلنت فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.