محافظ سوهاج: 5.5 مليار جنيه استثمارات مصنع أسمنت المصريين

المصنع يبدأ فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة يوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظةمتابعاتأعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار الأعمال الإنشائية بمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة، وأنه سوف يبدأ الإنتاج خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا الى أن المصنع ه

المصنع يبدأ فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة

يوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة



متابعات

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن استمرار الأعمال الإنشائية بمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة، وأنه سوف يبدأ الإنتاج خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا الى أن المصنع هو أحد مشروعات مجمع مواد البناء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة .

واوضح المحافظ أن المصنع هو أحد المشروعات الاستثمارية العملاقة، على أرض المحافظة، باستثمارات تبلغ قيمتها 5,5 مليار جنيه، والذى سيساهم فى توفير 3000 فرصة عمل لابناء المحافظة، وتبلغ طاقته الانتاجية 3000 طن يومياً.

واضاف عبدالمنعم أن هذا المشروع العملاق يأتى ضمن رؤية التنمية الاقتصادية لسوهاج, والتى تعتمد على تحويل الهيكل الاقتصادى للمحافظة, الى اقتصاد قائم على السياحة والصناعة, مشيرا الى أن تلك الرؤية مستمدة من رؤية التنمية الاقتصادية لمصر 2030, التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كان المحافظ قد قام فى شهر أبريل العام الماضى 2017 بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع مواد البناء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، ورجل الاعمال أحمد ابو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع، ويقام المشروع على مساحة مليون متر مربع، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر, ويشمل المجمع مصنعا للأسمنت، ومصنعا للحوائط الأسمنتية، ومصنعا للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتى.