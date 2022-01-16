محافظ سوهاج: ندعم جهود البورصة لمساعدة الشركات على النمو

فى كلمته خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجى للبورصة المصرية بالمحافظات

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن المؤتمر الترويجى الذى تعقده البورصة فى سوهاج اليوم يمثل فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها، وذلك لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة فى المحافظة من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجى للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة سوهاج، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون محافظة سوهاج.

ورحب الفقى خلال كلمته التى ألقاها فى بداية المؤتمر برئيس البورصة المصرية وجميع الحضور، مثمنا دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها فى العمل على زيادة مستويات الوعى والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها فى الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم.

وأكد حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار ” المؤتمر ” اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة فى سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا فى سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار .

وقال ” الفقى “: ” نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطن السوهاجي، بالتوازى مع توجهات القيادة السياسية التى تضع المواطن فى قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها فى التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة”.

وأوضح أن مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم فى زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وكذلك مزيد من الربط بين تجمعات الأعمال بالمحافظات والعاصمة.

يأتى المؤتمر الترويجى للبورصة بسوهاج فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة فى توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها فى الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهى أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

ويتضمن المؤتمر الذى تستمر فعالياته يوم واحد فقط، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار فى المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال فى الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم.

وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التى تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.

حضر المؤتمر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة، وعدد من اعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، منهم أحمد أبو السعد و داليا السواح ورانيا يعقوب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ولفيف من المستثمرين، ورجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.