محافظ سوهاج : مؤتمر لشباب الصعيد.. مطلع ديسمبر

أحمد صبرى كشف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المحافظة ستعقد مؤتمرين، خلال الفترة المقبلة، الأول للعمال خلال الشهر الحالى، على أن يكون بمشاركة كبيرة من عمال الصعيد، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة لجميع النقابات العمالية. وأضاف، فى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد فى برنامج ع

أحمد صبرى





كشف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المحافظة ستعقد مؤتمرين، خلال الفترة المقبلة، الأول للعمال خلال الشهر الحالى، على أن يكون بمشاركة كبيرة من عمال الصعيد، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة لجميع النقابات العمالية.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد فى برنامج على مسؤليتى، أن المؤتمر الثانى هو مؤتمر شباب الصعيد، مطلع ديسمبر المقبل، بمشاركة جميع محافظات الصعيد؛ لتأكيد دورهم فى المجتمع.

وأوضح أن المؤتمر سيكون محاكاة لمؤتمر شباب شرم الشيخ الذى انعقد، مطلع الشهر الحالى، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة للعديد من الوزراء للمشاركة.