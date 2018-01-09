محافظ دمياط يستعرض مشروعات تطوير المناطق العشوائية

المال - خاص عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بحضور المهندس عمر عبدالعزيز، مسئول متابعة مشروعات…

المال – خاص

عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بحضور المهندس عمر عبدالعزيز، مسئول متابعة مشروعات المحافظة بالصندوق.



وقال المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية: إنه تم استعراض الموقف التنفيذى لـ 200 وحدة سكنية (10 عمارات)، بمشروع تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين، وموقف مشروع السوق الكبيرة بمدينة رأس البر، والني تُعد السوق الحضارية البديلة للسوق العشوائية بالمدينة.

وأضاف أنها توفر 87 وحدة بيع، بجانب استعراض موقف المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق الباعة الجائلين بمدينة كفر سعد، التي توفر 110 وحدات بيع، لإنهاء مشكلة الباعة الجائلين بالمدينة، وإظهار الوجه الحضاري لها.