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محافظ دمياط : غلق الشواطئ والفنادق في العيد للحفاظ على «صفر» إصابات كورونا

المحافظة وصلت إلى عدد مصابين صفر بعد تشديد الإجراءات الوقائية.
أحمد صبري 12:39 ص, الأثنين, 11 مايو 20 12:39 ص, الأثنين, 11 مايو 20

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنها لن تفتح الشواطئ أو الفنادق الواقعة في نطاق المحافظة في فترة عيد الفطر تجنبا لانتشار فيروس كورونا ، موضحة أنها تنتظر قرارات مجلس الوزراء للتعامل في تلك الفترة .

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المحافظة وصلت إلى عدد مصابي كورونا صفر بعد تشديد الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن المحافظة وصلت لصفر إصابات كورونا منذ يوم 5 مايو وتكرر ذلك عدة مرات أخرها اليوم وأمس .

وناشدت محافظ دمياط المواطنين الالتزام بالتعلميات والإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحفاظ على تلك النسبة.

وأشارت إلى أن الوصول لصفر إصابات جاء بسبب تضافر جهود مديريات الصحة والتضامن والأمن مع فرق التقصي والتى قامت بعزل المخالطين .

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بقلم أحمد صبري

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