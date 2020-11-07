محافظ دمياط تقرر تعليق الدراسة بجميع المدارس غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية

لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بتعليق الدراسة غداً الأحد الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأضافت المحافظ، في بيان عبر الصفحة الرسمة للمحافظة، أنه سيتم انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٠، مؤكدة أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل وفق خطة محددة لمجابهة الآثار الناتجة عن موجات الطقس السئ.

تعليق الدراسة في محافظة الاسكندرية غدا

وكان قد قرر اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وعلى صعيد ذات صلة، تواصل الأمطار الغزيرة في الهطول على مناطق متفرقة بالإسكندرية وصلت لحد السيول، خاصة بمنطقة سيدي بشر وكليوباترا، حيث شهد طريق الكورنيش تراكمات من المياه التي عطلت السيولة المرورية، إلا أن الجهات التنفيذية ومسئولي الصرف الصحي يواصلون العمل بكامل طاقتهم لحين مرور النوة الراهنة، وتصريف مياه الأمطار إلى مياه البحر من خلال سيارات شفط المياه.