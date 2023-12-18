محافظ جنوب سيناء: 4.5 مليار جنيه تكلفة مشروعات جاهزة للافتتاح الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، والمهندس/ أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.

فى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، وأشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وهي في عدد من القطاعات والمجالات المهمة منها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.

وقال إن تلك المشروعات من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

وتابع اللواء خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.

وأوضح أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها مشروع تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة في مدينة شرم الشيخ، بطاقة 7500 م3/يوم، بتكلفة تصل إلى 195 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إقامة مبني مجلس مدينة جديد لمدينة شرم الشيخ، موضحاً أن إنشاء هذا المبني الجديد الذكي صديق البيئة، يتمتع بالعديد من الإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي، بما يحقق الاستدامة ومفاهيم البيئة الخضراء.

وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها أيضا، مشروع الحديقة المركزية، بمنطقة حي النور بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمقامة على مساحة 18 فدانا، وتحتوي علي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية، التي تخدم أهالي وزائري المدينة، حيث بها مول تجاري، ومجمع بنوك، وحضانة، ومجموعة من المطاعم المتنوعة ذات السمعة العالمية، ومسرح مكشوف، ونوافير وبحيرات مائية، وأماكن للجلوس.

ونوه بمشروع مبني المول التجاري ومجمع البنوك، بالحديقة المركزية المقرر افتتاحهما أيضاً، موضحاً أن المول يتكون من 17 محلا تجارياً، وعدد 4 مطاعم، بالإضافة إلى مناطق مفتوحة، وكذا مجمع البنوك.

وعن مشروع حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول، قال المحافظ إن هذا المشروع تضمن تنفيذ 15 بحيرة صناعية بسعة تخزين تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، و9 سدود بسعة تخزينية تقدر بحوالي 2.6 مليون متر مكعب، إلى جانب تنفيذ 13 قناة مفتوحة بطول 47.3 كم، و11 حاجز توجيه بطول 2.6 كم، بالإضافة إلى 13 بربخا.

وفيما يتعلق بمشروع المنظومة الأمنية الموحدة الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، قال اللواء خالد فودة، أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنها أن تساهم في تأمين جميع محاور المحافظة الرئيسية بالكاميرات البانورامية، والربط بمركز الرصد الأمني الموحد بمدينة شرم الشيخ، وكذا منظومة الدولة الموحدة للتأمين بالرصد المرئي، من خلال نحو 2500 كاميرا منتشرة على طول الطرق والمحاور الهامة.

وأخيراً مشروع مبني الرصد المرئي، أوضح المحافظ أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توفير منظومة أمنية متكاملة لمراقبة الطرق والمحاور بمدن المحافظة حفاظاً على الأمن العام.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن مشروع منصة مضمار الهجن يتضمن تطوير المنصة القديمة بالمضمار بطول 4 كم طولي، ويستهدف المشروع استيعاب احتياجات أهالي البدو، نظرًا لكونه مصدرًا مباشرًا لتوفير فرص عمل.

وبالنسبة لمشروع قرية التراث البدوي، ذكر أنه يتمثل في تطوير قرية التراث البدوي واستغلالها كإضافة جديدة للسياحة الثقافية والتراثية، وجذب أصحاب الحرف اليدوية والبدوية وإقامة خيمة بدوية وبعض أعمال التراث البدوي؛ لاستغلالها سياحيًا وجعلها ضمن البرامج السياحية للزائرين لمدينة شرم الشيخ؛ نظرًا لموقعها المتميز، حيث إنها تطل على البحر ويقع بالقرب منها السفاري ومضمار الهجن.

ولفت إلى أن تلك القرية تقام على مساحة 106 آلاف متر مربع وتحتوي على العديد من المباني الخدمية، مثل (سوق تجارية – وحدة صحية – مبنى خدمات اجتماعية – وحدات سكنية)، ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للبدو وإنشاء منطقة خدمية وترفيهية للبدو.

ومشروع أماكن إيواء الهجن يتم إنشاؤه على أعلى مستوى وطبقًا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن؛ بهدف إيواء الهجن وتوطين البدو العاملين بنشاط الهجن.

وفيما يتعلق بمشروع الوحدة البيطرية بالهجن، قال محافظ جنوب سيناء أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزها بالأدوات والأجهزة اللازمة وكذا الأدوية. ويستهدف المشروع تعزيز الإشراف الفني البيطري على الهجن الموجودة بالسباقات بالإضافة إلى خدمة المواطنين من حائزي الثروة الحيوانية.