كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تدبير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 300 مليون جنيه؛ مخصصات إضافية لمدينة شرم الشيخ؛ لتحويلها إلى مدينة خضراء قبل استضافة المؤتمر الدولى للمناخ «cop 27» فى نوفمبر المقبل.

استضافة المؤتمرات والأحداث الدولية من أبرز عوامل الترويج للسياحة

وأضاف – فى تصريح لـ«المال» – أن الحكومة توفر دعما غير مسبوق لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية لتحويل شرم الشيخ إلى «مدينة خضراء» لتكون محط أنظار العالم خلال انعقاد «cop 27» والذى يحظى بحضور دولى بارز من رؤساء أغلب الدول وممثلى الأمم المتحدة.

وأوضح أن المدينة ستتحول قبل انعقاد المؤتمر فى نوفمبرالمقبل إلى صرح عالمى ومدينة متخصصة فى المؤتمرات وفق المخطط الحالى، لافتا إلى أن «التخطيط» كثفت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة فى جنوب سيناء خلال العام الحالى ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص منذ بداية العام.

كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قالت إنه تم تخصيص 4.1 مليار جنيه لمحافظة جنوب سيناء خلال العام المالى الجارى لتنفيذ 153 مشروعا تنمويا فى قطاعات مختلفة، بواقع 1.4 مليار للإسكان وتطوير العشوائيات، و 453.8 مليون للزراعة، و593.3 مليون للصحة، و370 مليون للتنمية المحلية، و500 مليون للتعليم العالى والبحث العلمى، و820.1 مليون للقطاعات الأخرى.

وتابع «فودة» إن هناك دعما غير مسبوق من “التخطيط” لسرعة إنهاء المشروعات التنموية فى مدن محافظته ومنها شرم الشيخ والطور وكاترين ورأس سدر بشكل مستمر، فى مجال الطرق والإسكان ومحطات تحلية المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء وتطوير عدد من المستشفيات.

وأضاف أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة «cop 27» يمثل تحديا كبيرا جدا للدولة، مؤكدا أن المدينة على استعداد للخروج بتنظيم مشرف.

وأوضح أن استضافة المؤتمرات والأحداث الدولية تعد من أبرز عوامل الترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم، لافتا إلى فخر المحافظة بوجود مجموعة من القاعات فى المدينة تستوعب أعدادا ضخمة، إذ تم تجهيز مطعم فقط يستوعب 1500 ضيف فى وقت واحد.