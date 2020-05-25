محافظ جنوب سيناء يوجه بتوزيع الكمامات مجانا بأماكن تقديم الخدمات للجمهور

كما عقد المحافظ اجتماعا مع رئيس مدينة دهب ونويبع؛ للوقوف على أحوال المدينتين وموقف المشروعات بها

وجه خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشراء الكمامات وتوزيعها على العاملين والمواطنين في أماكن تقديم الخدمات للجمهور بجميع مدن المحافظة، مناشدا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك خلال قيام محافظ جنوب سيناء، الإثنين، بزيارة إلى مدينة دهب، في إطار زياراته المعتادة للمدينة في عيد الفطر؛ لتقديم تهنئة العيد لأهالي المدينة، والاطمئنان على أحوالهم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي التوجيه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتعميم ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفي إطار خطة الدولة للتعايش مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وعقد المحافظ اجتماعا مع رئيس مدينة دهب ونويبع؛ للوقوف على أحوال المدينتين وموقف المشروعات بها، منها مشروعات الطرق ورفع كفاءة مضمار الهجن بنويبع وأعمال النظافة والتجميل بالمدينتين.

والتقى خلال الزيارة بمشايخ وعواقل وشباب البدو؛ لتقديم تهنئة عيد الفطر لهم كعادته كل عام.

من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل المدينة عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ رغم الإجراءات الاحترازية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ جنوب سيناء؛ لحرصه على لقائهم ومناقشة مقترحاتهم ومشكلاتهم.