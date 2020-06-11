محافظ جنوب سيناء يقرر عودة مراكز الغوص للعمل بشكل تجريبي تمهيداً للفتح (مستند)

كاحد اجراءات التحرر التدريجي من الحظر في قطاع السياحة طبقاً لخطة الدولة لعودة الانطة الى طبيعتها فى الفترة القادمة وإعادة السياحة محليا

قرر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إعادة التشغيل التدريجي للسقالات ومراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية واليخوت السياحية كاحد اجراءات التحرر التدريجي من الحظر في قطاع السياحة طبقاً لخطة الدولة في هذا الشأن، وحمل القرار رقم ( 109 ) لسنه 2020.

كما تضمن القرار والذي حصلت “المال” على نسخة منه : اعتبارا من 21/6/2020 يعاد التشغيل التدرجيى للسقالات مراكز الغوص و السنوركل والأنشطة البحرية واليخوت السياحية كأحد إجراءات التحرر التدريجى من الحظر فى قطاع السياحة طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن.

كما يتم البت فى الطلبات المقدمة لاعادة التشغيل التدريجى طبقا للشروط ، وتقدم الطلبات بمكتب المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بشرم الشيخ، ويشترط وجود رخصة سارية للعمل من الجهة الادارية المختصة ووجود رخصة سارية للعمل بمدينة شرم الشيخ.

والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا وفقا لضوابط المنشأت السياحية والفندقية ووفقا لضوابط وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وعدم وجود مخالفات بناء بمراكز الغوص، وأن يكون موقع النشاط مضافا إلى السجل التجارى واشار البيان إلى انه يتم التشغيل التدريجى للمراكز والأنشطة المستوفاه للشروط.