محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لمؤتمر الكوميسا

وكالات:عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء السبت، بقاعة مركز عمليات القسم المتقدم بشرم الشيخ، اجتماعًَا ناقش خلاله استعدادات مؤتمر الكوميسا «أفريقيا 2017» الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.وتنظم المؤتمر وزارة

وكالات:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء السبت، بقاعة مركز عمليات القسم المتقدم بشرم الشيخ، اجتماعًَا ناقش خلاله استعدادات مؤتمر الكوميسا «أفريقيا 2017» الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.





وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان «التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم»، ويحضره عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية وممثلين عن شركاء مصر في التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار من أجل النمو الشامل.

واستعرض المحافظ الإستعدادات الخاصة بالفنادق التي سيقيم بها الوفود، وإستعدادات قاعة المؤتمرات.